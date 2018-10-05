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روسيا: سنواصل التعاون مع العراق للقضاء على الإرهاب

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:07 م
روسيا: سنواصل التعاون مع العراق للقضاء على الإرهاب
بوتين
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أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن أمل موسكو بالموافقة السريعة على تشكيل حكومة عراقية جديدة، وقالت إن روسيا ستواصل مساعدة بغداد في الحرب على الإرهاب.

وكان الرئيس العراقي الجديد، برهم صالح، الذي انتخبه البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، قد كلّف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة، وعيّنه في منصب رئيس الوزراء.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في تعليق اليوم الجمعة: "نعرب عن الأمل في الموافقة العاجلة على تشكيل حكومة جديدة في بغداد، تهدف إلى العمل من أجل التوافق الوطني، وبما يتفق مع مصالح كل العراقيين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية".

وأضافت الخارجية الروسية في تعليقها: "من جانبنا، سنواصل بذل الجهود لتطوير العلاقات الروسية-العراقية متعددة الأوجه بشكل تدريجي، ومساعدة بغداد على تنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية هامة، فضلًا عن المساعدة في مكافحة الإرهاب الدولي".

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