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وزير الأوقاف: ملتقى سانت كاترين تأكيد للعالم أننا نستطيع التعايش معا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:58 م
وزير الأوقاف: ملتقى سانت كاترين تأكيد للعالم أننا نستطيع التعايش معا
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ملتقى السلام العالمي بسانت كاترين هو رسالة سلام للعالم، حيث جاءت جميع الأديان لتحقيق السعادة البشرية.

وأشار "جمعة"، خلال لقاء خاص مع قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أن هناك عدة رسائل ستصل للعالم من خلال هذا الملتقى منها أننا نستطيع التعايش معًا، فهو نموذج للتعايش السلمي، وتأكيدًا على أننا قادرون على التحاور.
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