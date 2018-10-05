ضبط عامل يقلد العلامات التجارية والمطبوعات بباب الشعرية

ضبط عامل بورشة طباعة يقلد العلامات التجارية والمطبوعات بدون تصريح من السجل التجاري، يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، تكثيف الجهود لضبط قضايا التزييف والتزوير، تجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.





وتنفيذاً لبنود تلك الخطة، وأثناء قيام ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بفحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية تمكنوا من ضبط رمضان أ. ر ، 54 سنة، عامل، بورشة طباعة كائنة 47 درب البوارين من شارع الشنبكي، دائرة القسم ومقيم 5 عطفة عبادة بذات الدائرة.





لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالورشة عمله بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة 00 وبتفتيش الورشة، وعثر بداخلها على لفة بَكَر "استيكر" مدون عليها باللغة الإنجليزية (HEINZ ـ صلصة طماطم)، لفة بَكَر "استيكر" مدون عليها (يونيكتام مضاد حيوي واسع المجال)، لفة بَكَر "استيكر" مدون عليها (العناية المحترفة لكل أنواع الشعر 400 مللي).





بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتقليد العلامات والمطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.