ختام فاعليات الملتقى العربي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة بشرم الشيخ

قالت الدكتورة إنجي مشهور، مستشار وزير التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، إنه اختتمت فاعليات الملتقى العربي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة بشرم الشيخ والذى أقيم لأول مرة على أرض مصر كأول ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي، بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية، ودمج طلاب التربية الخاصة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم، والذى بدأ يوم الاثنين 1 أكتوبر، ونظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





أعربت "مشهور" عن سعادتها بنجاح المؤتمر وتكريم الطلاب والقائمين على الملتقى، وبالتعاون مع دولة البحرين الشقيق، ودمج الطلاب وتنمية مهاراتهم السلوكية، والرياضية والفنية، والثقافية، مؤكدة على أهمية دمج طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مع ذويهم بالمدارس؛ وذلك لتحقيق ارتفاع معدل نمو الذكاء لديهم وتأهيلهم للتواصل الجيد مع الأخرين، ومتمنية أن يتكرر هذا الملتقى على مدار الأعوام القادمة.





ومن جانبها أشارت عبد السلام إلى أنه فى ختام فعاليات الملتقى، تم تكريم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والدمج، والموهوبين، كما تم تكريم طلاب الصم لكرة القدم الخماسية لدولتي البحرين ومصر وذلك بحضور الشيخ خالد السعيدي رئيس بعثة البحرين الشقيق ومدير إدارة التربية الخاصة، والدكتورة إنجي مشهور مستشار الوزير لذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتورة عبير أنور مدير الإدارة العامة للموهوبين، والدكتور عبدالستار شعبان مدير عام تنمية التربية الخاصة.





وأوضحت عبد السلام أنه تم تقديم الميداليات لطلاب الصم من دولتى مصر والبحرين، وشهادات التقدير، وكذا أخذ الصور التذكارية، كما تم عرض فقرات غنائية لطلاب مدارس النور والأمل للمكفوفين تحت إشراف فريق متكامل قام بتدريبه الأستاذة شريفة الأنصاري، بمساعدة دعاء عبد العزيز، وآمال مراسي، ولبنى محمد، ورباب عبد الحميد، ومنال عبد الرحمن، كما تم تقديم عرض مسرحي بعنوان "مصر بلد عظيمة" تدريب وإشراف أستاذة لاواحظ شحاته وطلاب مدرسة التربية الفكرية بالسلام، وعرض للطلاب الموهوبين (شعر للطالب أحمد طارق مزدوج إعاقة، وغناء للطالب محمود عبد الرازق من مدارس التربية الفكرية، وغناء للطالبة رحمة ممدوح توحد، ومصطفى نوفل داون، وغناء للطلاب تسنيم حسين، وماهينار محمد جلال، وفايزة عادل، ومحمود العيوني، ورولا رضا، وعبد الرحمن النحاس، كما قدم مصطفى الشحات من مدرسة السلام للتربية الفكرية عرضًا للتنورة، وقدم طلاب صم عرض "تحيا مصر" تدريب وإشراف داليا حسن أمين، وآية محمد زناتي، وعبير محمد السيد.





ووجهت عبد السلام الشكر لكل من ساهم فى ظهور الملتقى بهذه الصورة المشرفة، مشيدة بالجهد الذى قامت به كافة اللجان المنظمة من (إعلام، وتسكين، ومراسم، ومسابقات، والإدارة، والتغذية).





ومن جهته، أعرب الكابتن عادل العصفوري مدرب فريق الصم بالبحرين عن مدى سعادته بالملتقى بداية من حفاوة الاستقبال، كما وجه شكر خاص لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحضور والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، كما وجه الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدعمه لتلك البطولة، مشيدًا بالتنظيم الرائع لأبطال التحدي ذوي القدرات الخاصة.



