"التعليم": ترسيخ دمج متحدي الإعاقة في المجتمع أهم مخرجات ملتقى شرم الشيخ

قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالتربية والتعليم، إن الترسيخ الحقيقي لدمج متحدي الإعاقة بالمجتمع هو أهم مخرجات الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج.



