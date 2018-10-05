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"التعليم": ترسيخ دمج متحدي الإعاقة في المجتمع أهم مخرجات ملتقى شرم الشيخ

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:52 ص
التعليم: ترسيخ دمج متحدي الإعاقة في المجتمع أهم مخرجات ملتقى شرم الشيخ
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هدى عبدالرازق
 
قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالتربية والتعليم، إن الترسيخ الحقيقي لدمج متحدي الإعاقة بالمجتمع هو أهم مخرجات الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج.

وأشارت "عبدالسلام"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الملتقى رسالة للعالم أن متحدي الإعاقة قادرون على تقديم شكل جيد، حيث لأول مرة يقف على المسرح طلاب ذو إعاقة بصرية، وأخرون ذو إصابة سمعية، مع غيرهم من زملائهم الأصحاء مما يشجع على التآزر فيما بينهم.
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