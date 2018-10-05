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أحمد السقا يبدأ تصوير فيلم "ترانيم إبليس" في هذا الموعد

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:06 ص
أحمد السقا يبدأ تصوير فيلم ترانيم إبليس في هذا الموعد
أحمد السقا
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الفجر الفني
 
حددت الشركة المنتجة لفيلم "ترانيم إبليس" بطولة النجم أحمد السقا، 15 أكتوبر الجارى موعدا لانطلاق التصوير، بعد تحضيرات استمرت لأكثر من شهرين على أقصى تقدير، حيث عقد السقا ومصطفى شعبان والمخرج أحمد نادر جلال جلسات عمل مكثفة لتحديد هوية الشخصيات وملامح المشروع السينمائى، المقرر طرحه بدور العرض فى عيد الفطر المقبل 2019.

 وقال مصدر خاص في تصريحات صحفية إن المخرج أحمد نادر جلال بدأ منذ فترة فى معاينة اماكن التصوير، واستقر بشكل نهائى على "اللوكيشنات" المقرر التصوير داخلها ، واختيار أماكن طبيعية .

فيلم "ترانيم أبليس" هو الاسم النهائى للعمل، ويشارك فى بطولته بجانب السقا، كلا من النجوم مصطفى شعبان، وخالد النبوى، وآخرين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد نادر جلال.
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