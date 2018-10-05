"مهرة" مصطفى شعبان تفوز بالمركز الأول في بطولة الخيول العربية (فيديو)





احتفل الفنان مصطفى شعبان، عبر حسابه الرسمى بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بحصول المهرة هيڤين التي يمتلكها بالمركز الأول ببطولة الرباب للخيول العربية الأصيلة.





وعلق على الفيديو قائلًا: "الحمد لله المهرة هيڤين المركز الأول بطولة الرباب للخيول العربية الأصيلة، والمهرة بدور في المركز الخامس".





يذكر أن مصطفى شعبان، خاض موسم سباق رمضان الماضي بمسلسل "أيوب" الذي لاقى نجاحًا جماهيرًا واسعًا وحظى بإشادات النقاد.