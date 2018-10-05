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موعد مباراة أرسنال وفولهام يوم الأحد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:53 ص
موعد مباراة أرسنال وفولهام يوم الأحد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ارسنال
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أحمد عصام
 

 

يستضيف نادي أرسنال، منافسه فريق فولهام، يوم الاحد 7-10-2018 على ملعب "كرافين كوتاج" في الساعة 1 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

 

ويرغب نادي أرسنال في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح منافسه مانشستر سيتي.

 

ويسعى فولهام في تثبيت أقدامه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق مركز جيد خلال هذا الموسم.

 

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة آرسنال وفولهام عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

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