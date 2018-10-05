موعد مباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي تشيلسي، منافسه فريق ساوثهامبتون، يوم الاحد 7-10-2018 على ملعب "سانت ماري" في الساعة 3:15 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

ويرغب نادي تشيلسي في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح منافسه مانشستر سيتي.

ويسعى ساوثهامبتون في تثبيت أقدامه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق مركز جيد خلال هذا الموسم.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ساوثهامبتون وتشيلسي عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.