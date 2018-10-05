ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الصحافة الغربية عن حرب أكتوبر: "غيرت مجرى التاريخ.. وجرحت كبرياء إسرائيل"

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:58 ص
الصحافة الغربية عن حرب أكتوبر: غيرت مجرى التاريخ.. وجرحت كبرياء إسرائيل
طباعة
نعيم يوسف
 
بثت وزارة الدفاع المصرية، "البرومو الرابع"، عن حرب أكتوبر، والذي يحمل عنوان "قالوا عن حرب أكتوبر 4"، حيث تناول رؤية الصحافة الغربية لهذه الحرب.

وأشار الفيديو إلى ما كتبته صحيفة "الدايلي تليجراف البريطانية"، حيث قالت: "لقد غيرت حرب أكتوبر مجرى التاريخ، بالنسبة لمصر والشرق الأوسط بأسره، عندما اقتحم الجيش المصري قناة السويس، واجتاح خط بارليف المنيع".

أما صحيفة "الدايلي ميل"، البريطانية قالت: "لقد محت هذه الحرب شعور الهوان عند العرب، وجرحت كبرياء إسرائيل"، وذكرت أيضا: أن الكفاءة العالية التي أبداها المصريون، إنما هو تحذير صارم من المصريين مكنهم من استعادة أراضيهم التي أمسك بها العدو عام 1967".
المزيد عن: مصر صحافة غربية حرب أكتوبر توك شو إسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
-
x
17:25
-
الشباب
أحد
-
x
17:45
-
الباطن
الأهلي
-
x
17:50
-
الفيصلي
النصر
-
x
19:40
-
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
20:30
-
فولفسبورج
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 6:00:04 AM