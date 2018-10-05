الصحافة الغربية عن حرب أكتوبر: "غيرت مجرى التاريخ.. وجرحت كبرياء إسرائيل"



وأشار الفيديو إلى ما كتبته صحيفة "الدايلي تليجراف البريطانية"، حيث قالت: "لقد غيرت حرب أكتوبر مجرى التاريخ، بالنسبة لمصر والشرق الأوسط بأسره، عندما اقتحم الجيش المصري قناة السويس، واجتاح خط بارليف المنيع".



أما صحيفة "الدايلي ميل"، البريطانية قالت: "لقد محت هذه الحرب شعور الهوان عند العرب، وجرحت كبرياء إسرائيل"، وذكرت أيضا: أن الكفاءة العالية التي أبداها المصريون، إنما هو تحذير صارم من المصريين مكنهم من استعادة أراضيهم التي أمسك بها العدو عام 1967".

بثت وزارة الدفاع المصرية، "البرومو الرابع"، عن حرب أكتوبر، والذي يحمل عنوان "قالوا عن حرب أكتوبر 4"، حيث تناول رؤية الصحافة الغربية لهذه الحرب.