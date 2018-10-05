"بدنا نولع الجو" لـ نانسي عجرم تقترب من تحقيق 4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)

حقق كليب "بدنا نولع الجو" للنجمة اللبنانية نانسي عجرم، أكثر من 3,876,318 مشاهدة خلال 10 أيام من طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وتظهر نانسي في الكليب بلوك كاجوال وتقدم وصلات رقص وسط أجواء مرحة التي تتماشى مع أجواء الأغنية التي تدعو للفرح والتفاؤل.





وبعد فترة تطرح نانسي كليب جديدا بعنوان "الحب زي الوتر" من ألبومها الأخير حاسة بيك وذلك قبل توقف أنشطتها الفنية بسبب حملها في طفلتها الثالثة.







