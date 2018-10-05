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السويسري "جروس" يتفوق على الهلال 4/3 قبل السوبر المصري السعودي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:42 ص
السويسري جروس يتفوق على الهلال 4/3 قبل السوبر المصري السعودي
جروس
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علاء خليف
 

 

يخوض فريق الزمالك المصري مواجهة نارية ضد نظيره الهلال السعودي، على إستاد "جامعة الملك سعود" بالرياض في تمام السابعة مساء السبت الموافق 6 أكتوبر الجاري، في لقاء السوبر المصري السعودي والذي يجمع بين بطل كأس مصر وبطل الدوري السعودي على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وسبق وتقابل الزمالك في 5 مباريات ضد الهلال السعودي (4 رسمية – 1 ودية)، حقق الفارس الأبيض الفوز في مباراتين، مقابل انتصار وحيد للفريق السعودي، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما، وسجل لاعبو "ميت عقبة" 7 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

 

ويتولى السويسري كريستيان جروس القيادة الفنية للزمالك في مباراته ضد الهلال السعودي على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسبق وتقابل "جروس" مع الهلال في 10 مباريات سابقة خلال قيادته لفريق أهلي جدة، حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

 

سجل لاعبو "جروس" 15 هدفًا في شباك الهلال السعودي، مقابل 13 هدف سجلها لاعبو "الزعيم".

 

وجاءت نتائج مواجهات السويسري "جروس" ضد الهلال كالتالي:-

 

- 31 أغسطس 2014.. الأهلي (جروس) 0 – 0 الهلال (الدوري السعودي)

- 13 فبراير 2015.. الأهلي (جروس) 2 – 1 الهلال (كأس ولي العهد)

- 21 فبراير 2015 .. الأهلي (جروس) 1 – 1 الهلال (الدوري السعودي)

- 10 ديسمبر 2015.. الأهلي (جروس) 2 – 1 الهلال (الدوري السعودي)

- 19 فبراير 2016 .. الأهلي (جروس) 1 – 2 الهلال (نهائي كأس ولي العهد)

- 24 أبريل 2016 .. الأهلي (جروس) 3 – 1 الهلال (الدوري السعودي)

- 29 أبريل 2016 .. الأهلي (جروس) 3 – 2 الهلال (كأس خادم الحرمين)

- 25 نوفمبر 2016 .. الأهلي (جروس) 1 – 2 الهلال (الدوري السعودي)

- 15 ابريل 2017 .. الأهلي (جروس) 0 – 0 الهلال (الدوري السعودي)

- 18 مايو 2017 .. الأهلي (جروس) 2- 3 الهلال (نهائي كأس خادم الحرمين)

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