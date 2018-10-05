نائب وزير المالية: العجز الكلي انخفض لـ10% لأول مرة



وأضاف "كوجك"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن خدمة الدين هي عبارة عن ديون تراكمت خلال السنوات الماضية، وسياسات الدولة خلال العام الأخير نجحت في جلب إيرادات أكثر من المصروفات.



وتابع نائب وزير المالية، أنه يتم أخذ الفارق وتسديد به خدمة الدين، معربا عن أمله في استمرار هذه السياسة.

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، ينخفض، حيث وصل لنسبة 17% منذ أربعة سنوات، ووصل حاليا لـ10% لأول مرة.