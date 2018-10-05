عقدة النهائيات تطارد مدرب الزمالك أمام الهلال في السوبر المصري السعودي

مواجهة قوية ستجمع بين الزمالك المصري ومُضيفه الهلال السعودي، على إستاد "جامعة الملك سعود" بالرياض في تمام السابعة مساء السبت الموافق 6 أكتوبر الجاري، في لقاء السوبر المصري السعودي والذي يجمع بين بطل كأس مصر وبطل الدوري السعودي على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لقاء السوبر المصري السعودي مساء السبت، سوف يُجدد اللقاء بين السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك الحالي وأهلي جدة السابق، مع فريق الهلال، حيث سبق وتقابل جروس خلال قيادته للأهلي مع الهلال في 10 مباريات بواقع ( 6 بالدوري السعودي – 2 بكأس خادم الحرمين – 2 بكأس ولي العهد)، حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

ورغم تفوق مدرب الزمالك في تاريخ مواجهاته ضد الهلال السعودي، لكن تبقي عُقدة "النهائيات" مصدر القلق الوحيد له ولكل الزمالكاوية في لقاء السوبر المصري السعودي مساء السبت، حيث سبق وتقابل جروس مع الهلال في المباريات النهائية مرتين خلال مشواره التدريبي بالسعودية وخسرهما، الأولى في نهائي كأس ولي العهد 2016 وخسر فريقه السابق الأهلي 2-1، والثانية كانت في نهائي كأس خادم الحرمين 2017 وخسر بنتيجة 3-2.

يا ترى هل ينجح "جروس" في التخلص من عقدة النهائيات أمام الهلال ويقود الزمالك للتتويج بكأس السوبر المصري السعودي مساء السبت، أم يواصل الزعيم تفوقه على المدرب السويسري ويحصد ثاني ألقابه بالبطولة؟