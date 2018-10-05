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ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:27 ص
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
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سارة إبراهيم - تصوير: عبد الحافظ حمدي
 

حصدت ريم رأفت، لقب ملكة جمال مصر لعام 2018 بعد منافسة خاصتها مه 21 فتاة على اللقب، خلال الحفل الذي أقيم بأحد الفنادث الشهيرة بالقاهرة وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وأحيا رامي جمال، أولى فقرات الحفل،حيث قدم باقة من أشهر أغنياته في مقدمتها: "اوعديني والليلة" وغيرها من الأغاني. 

وقدم عازف الكمان أحمد مختار ثاني فقرات الحفل وتألق بعزفه أغنية "3 دقات" الشهيرة للمطرب أبو والفنانة يسرا والتي نالت إعجاب الحضور .

وحضر الحفل الفنانتين ريم البارودي، صفاء جلال ومنظم الحفلات ياسر الحريري وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع. 
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
ريم رأفت تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018.. ورامي جمال يحيي حفل تتويجها (صور)
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