خطوات التقديم لـ الهجرة العشوائية الأمريكية 2020

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فتح موقع تقديم الهجرة العشوائية الأمريكية 2020، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018 وحتى يوم 7 نوفمبر 2018، حيث أن برنامج تأشيرة الهجرة العشوائية يتم إجرائه من خلال قرعة سنوية للحصول على رخصة الإقامة الدائمة، ويتم التسجيل فيه بداية من شهر أكتوبر وتعلن النتيجة في شهر مايو، حيث تمنح الحكومة الأمريكية 50 ألف تأشيرة للأفراد المسموح لهم بالتقديم على القرعة.





مواصفات صورة التقديم في قرعة الهجرة الأمريكية 2020:-





الصورة حديثة وواضحة الملامح.





الصورة ذات خلفية بيضاء، مع عدم ارتداء نظارة أو أي شئ يحجب العين.





أن يكون مقياس صورة الهجرة الأمريكية على الكمبيوتر 600 بكسل في 600 بكسل.





عدم تعديل الصورة بالفوتوشوب، ولمعرفة باقي الشروط اضغط هنا موقع وزارة الخارجية الأمريكية.





البيانات المطلوبة في موقع الهجرة الأمريكية 2020 DVLOTTERY للحصول علي الجرين كارد

الأسم، الجنس، تاريخ الميلاد، مدينة الميلاد، بلد الميلاد.





الحالة الاجتماعية، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، عدد الأولاد.





ويمكن التسجيل دون دفع أي رسوم من خلال الموقع www.dvlottery.state.gov ، وهو نفسه الموقع الذي ستعلن عليه نتيجة قرعة الهجرة إلى أمريكا 2020 .



