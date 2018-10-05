رئيس ريال مدريد يتسلم جائزة Corazón Azul

تسلم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، جائزة "Corazón Azul" تقديراً لجهوده في كرة القدم للشباب.

وقال بيريز في تصريحات صحفية عقب تتويجه بالجائزة: "يشرفني الحصول على هذه الجائزة، التي تكرم أيضاً العمل الذي نقوم به في أكاديمية النادي".

وأكمل: "إنه لشرف حقيقي ان أحصل على جائزة Corazón Azul. إنها جائزة تكرّم أيضا التزام ريال مدريد بكرة القدم للشباب العمل الذي تقوم به أكاديمية النادي".

وواصل: "بالنسبة لريال مدريد فإنه الأكاديمية هي السمة المميزة لهويتنا ولمدينتنا الرياضية، سيوداد ريال مدريد، التي تحتفل بمرور 13 سنة على تأسيسها، إنها المكان الذي ينهل فيه الشباب قيماً مثل الصداقة وروح الفريق".

واستطرد: "نشعر بفخر كبير لرؤية 174 لاعباً من أكاديمية ريال مدريد يلعبون في الدوريات الاحترافية حول العالم".

وأتم: "إن تكريم نجاحاتنا بجائزة Corazón Azul، هو أيضاً تكريم لنجاحات ريال مدريد. فوزنا بكأس أبطال أوروبا أربع مرات في المواسم الخمس الماضية كان مصدر فخر لملايين من مشجعي ريال مدريد حول العالم ومصدر فخر لمدينة مدريد ، التي يمثلها جميع الحاضرين هنا اليوم".