"إيسكو" قوة ريال مدريد التي افتقدها في المباريات الأخيرة

كشفت تقُارير صحفية إسبانية، أن نجم وسط ريال مدريد الإسباني فرانشيسكو إيسكو مراقب بشدة من الجميع، فمنذ غيابه لم يتمكن الفريق من الفوز أو حتى تسجيل هدف.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن آخر يوم كان ريال مدريد فيه سعيدًا هو 25 سبتمبر، ولم يتذكر أحد اسم كريستيانو أو زيدان، حيث جاء الفريق من فوز ضد إسبانيول (1-0) وقبلها عرض سحري هو الأفضل في عهد لوبتيجي ضد روما (3-0).

وعاش إيسكو شهرا خياليا، ومنذ الصيف كان واضحًا أنه ضِمن خطط المدرب لوبتيجي ومع انريكي في المنتخب الإسباني، لكن .. كل شيء تغيّر في 25 سبتمبر، حيث وصل ايسكو متألمًا للفالديبيباس بسبب الزائدة الدودية، وهو ألم قاسي لدرجة أن الأطباء حوّلوه لغرف العمليات مباشرة، حدث الأمر سريعًا لدرجة أنه لم يتحدث مع لوبتيجي قبلها.

والخُلاصة، أنه بغياب ايسكو غاب سحر مدريد، غاب بريق خط الوسط، غابت الإنتصارات، غابت الأهداف، والآن تستنتج أنه لِم يُعد إيسكو حجر أساس عند لوبتيجي، ولحسن الحظ أنه سيعود قريبًا.