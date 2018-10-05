الحكومة تحسم الجدل بشأن إجازة السادس من أكتوبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 من أكتوبر عام 2018 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم السبت الموافق 6 من أكتوبر عام 2018 ميلادية (عيد القوات المسلحة).





وينص قانون الإجازات بالدولة على اعتبار يوم 6 أكتوبر هو يوم عطلة رسمية لجميع العاملين بالدولة سواء بالقطاع العام والخاص، كما ينص القانون على أن يوم عطلة 6 أكتوبر هو عطلة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون، كما ينص القانون المنظم للإجازات على أنه يمكن لصاحب المشأة أن يقوم بتشغيل العاملين في المنشأة يوم الإجازات الرسمية وذلك في حال اقتضت الضرورة ذلك، كما ينص القانون على استحقاق العامل بالإضافة لأجرة في هذا اليوم مثل هذا الأجر، أي يكون أجر هذا اليوم مضاعف.





وينظم ذلك المادة 52 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، وكذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل

وتشير التوقعات حسب مصادر مطلعة بإصدار قرار يحدد موعد الإجازة يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018 بدلا من يوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2018، والإجازة ستكون لجميع أجهزة الدولة والمدارس والجامعات والبنوك والقطاع الخاص، في هذه الحالة ستمدد إجازة نهاية هذا الأسبوع لثلاث أيام متتالية.







