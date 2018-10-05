السجن المؤبد لمغني شهير بتهمة القتل

أصدرت محكمة في لوس أنجليس يوم الخميس حكما على مغني الراب الشهير ماريون ”سوج“ نايت بالسجن 28 عاما لإدانته بالقتل بعدما دهس رجلا بشاحنته الصغيرة خارج مطعم صغير في عام 2015.

وبدا أن الحكم يحول دون أي فرصة لعودة نايت البالغ من العمر 53 عاما لمجال التسجيلات الموسيقية. وعرف عن مغني الراب تورطه في مشكلات متكررة مع القانون.





ودفع المؤسس المشارك لشركة تسجيلات (ديث رو) الشهيرة بعدم الاعتراض على تهمة القتل العمد في 20 سبتمبر أيلول فيما يتعلق بدهس وقتل رجل يدعى تيري كارتر (55 عاما) قبل أن يهرب. وألقت السلطات القبض عليه لاحقا.





واعترف باستخدام ”سلاح فتاك وخطير“ في 29 يناير كانون الثاني من عام 2015 عندما دهس رجلين بشاحنته خارج المطعم عقب مشادة حادة.





وتوفي كارتر فيما بعد متأثرا بإصابته بينما أصيب الآخر بجروح خطيرة في قدمه اليسرى ورأسه.





وأدى اتفاق نايت مع الادعاء العام على عدم الاعتراض على الاتهام، بما يساوي الاعتراف بالذنب قانونا، إلى إسقاط باقي الاتهامات عنه وتخفيف الحكم، إذ أنه كان يواجه عقوبة تتراوح بين السجن 25 عاما على الأقل والسجن مدى الحياة.