بعد التحذير بالوقف.. إليكم طريقة تحديث البطاقات التموينية

دعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين إلى سرعة تحديث بطاقات التموين، حيث تنتهي مهلة التحديث في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه.





وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على ضرورة تحديث بطاقات التموين الخاطئة قبل انتهاء الموعد المحدد، حيث من المقرر أن يتم إيقاف البطاقة التموينية الغير محدثة في الثامن عشر من شهر نوفمبر المقبل.





كما ناشدت وزارة التموين المواطنين بضرورة تصحيح البيانات الخاطئة بالبطاقات الذكية من خلال الموقع الإلكتروني إدارة دعم مصر، أو من خلال التوجه إلى مكاتب التموين.





وفي ذلك الإطار أعلن الدكتور علي المصيلحي عن توقيع اتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي يتضمن الاستعانة بالوحدات التابعة لها في دعم مكاتب التموين، ويأتي هذا في إطار سرعة تسجيل بيانات المواليد الجدد، والتيسير على المواطنين من مستحقي الدعم.





وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية طريقتين لتحديث البطاقات وإضافة المواليد، على أن يستمر تحديث بطاقات التموين حتى السابع من شهر نوفمبر القادم، كما أكدت الوزارة على إضافة المواليد بدءً من مواليد 1-1-2006 وحتى 31-12-2015.





الطريقة الأولى: إضافة المواليد وتحديث بيانات الأفراد المقيدين بالبطاقات التموينية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي إدارة دعم مصر التابع لوزارة التموين من خلال الرابط التالي:https://www.tamwin.com.eg/.





الطريقة الثانية: تحديث بطاقات التموين وإضافة المواليد من خلال التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.





وخصصت وزارة التموين موقع إلكتروني دعم مصر تيسيراً على المواطنين إضافة المواليد الجدد وتحديث البيانات عبر الموقع مجاناً، كما شددت الوزارة على المواطنين سرعة إكمال عملية تحديث البيانات وإضافة المواليد لأن آخر فرصة للتحديث هذا الشهر ولن يتم صرف السلع لأي بطاقة غير محدثة أو بها أخطاء آخر موعد على أن يكون 8 نوفمبر المقبل.





