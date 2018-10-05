تعليق وزير التعليم على الاستقالات الأخيرة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن القيادة السياسية والبرلمان يدعمون النظام الجديد ماديًا ومعنويًا، ويحرصون على استمراره.



وتابع "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس،: "لدينا مليون و700 ألف موظف بوزارة التربية والتعليم، ومن استقالوا خلال الأيام الماضية أصدقاء، لكن اللواء أكرم النشار اعتذر لأسباب صحية بحتيه".



واستكمل: "قطار التعليم انطلق من محطته الأولى، وحصلنا على جميع الموافقات باستمرار النظام الجديد وإلا ضاعت الأمول التي أنفقناها عليه".

