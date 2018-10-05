نائب وزير المالية: الحكومة نجحت في خفض الدين من 108% إلى 98% العام الماضي



وأضاف "كوجك"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن السياسة الاقتصادية تحاول تخفيض الدين والعجز تدريجيا، وفي نفس الوقت توجه موارد كافية للمشروعات المنتجة.



وتابع نائب وزير المالية، أن الحكومة نجحت بالنزول بالدين العام من 108 % إلى 98 % بالنسبة للدخل خلال العام الماضي.

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن سياسة مصر الاقتصادية تعتمد على اقتصاد منفتح على العالم الخارجي، والتصنيع والتصدير، لافتا إلى أن هذا هو التوجه الوحيد الذي يؤدي إلى طفرة.