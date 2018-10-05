نشرة أخبار منتصف الليل.. قرار عاجل من "السيسي" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ إقبال كثيف من المصريين بالخارج على أضخم إنتاج في تاريخ الأوبرا بمناسبة ذكرى أكتوبر، و الأعلى للإعلام ينذر 6 شركات لمنع البث خارج مدينة الإنتاج، وعدد آخر من الأخبار الهامة.













أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فخرها وسعادتها بالدور الوطني والثقافي والتنموي الذي يقوم به المصريون بالخارج، وعبرت عن شكرها وتقديرها للدكتور محمود عبد الله عضو مجلس إدارة أوبرا المتروبوليتان بنيويورك، والخبير الدولي في إعادة هيكلة وإدارة الأصول وعضو اللجنة القومية لتطوير وحماية التراث، وصاحب المبادرة.













بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، تنفيذًا للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس، حيث وجه المجلس إنذارات لـ 6 شركات منهم شركتي Uni وits لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.













أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 455 لسنة 2018 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2018.













قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، نقطة طبية شرق خزاعة، جنوب شرقي قطاع غزة.













أوضح عمرو محمد، المسئول الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يجب على المواطن تحديث بيانات البطاقة التموينية الخاصة به إما عن طريق الموقع الإلكتروني أو التوجه للمكاتب التموينية.













أدلى السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ببيان اليوم، بالنقاش العام باللجنة المعنية بالموضوعات القانونية وموضوعات مكافحة الإرهاب بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال تناولها للبند المعنون "تدابير مكافحة الإرهاب الدولي".







