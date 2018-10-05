أحد أبطال أكتوبر يروي تفاصيل ما قبل الحرب بساعات (فيديو)
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 12:03 صهدى عبدالرازق
كشف اللواء طيار سامي عزيز ميخائيل، أحد أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل جديدة عن حرب أكتوبر المجيدة.
وأشار "سمير"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أنه تم إبلاغ طيارين السرب بموعد الحرب يوم 6 أكتوبر في العاشرة صباحًا، مضيفًا أن قائد الكتيبة أخبرهم: "اللي كنت بتحلموا بيه هيحصل النهاردة".
ولفت إلى أنه لاحظ يوم 5 أكتوبر أن طائرات السرب تحمل خزانات، وصواريخ، معقبا: "قلبي كان حاسس أن هيحصل حاجة.. بس مكنتش أتخيل أنها الحرب".
وأشار "سمير"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أنه تم إبلاغ طيارين السرب بموعد الحرب يوم 6 أكتوبر في العاشرة صباحًا، مضيفًا أن قائد الكتيبة أخبرهم: "اللي كنت بتحلموا بيه هيحصل النهاردة".
ولفت إلى أنه لاحظ يوم 5 أكتوبر أن طائرات السرب تحمل خزانات، وصواريخ، معقبا: "قلبي كان حاسس أن هيحصل حاجة.. بس مكنتش أتخيل أنها الحرب".
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