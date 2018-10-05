"الرشيدي": قانون مكافحة جرائم المعلومات يُعيد الإنضباط للفضاء الإلكتروني المصري

قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إننا نعيش الآن في عالم رقمي، وعولمة تكنولوجية، وهذا العالم الرقمي له متطلبات، ويعتمد بنسبة 100% على التقنيات والاستخدامات التكنولوجية الحديثة بما فيها شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف "حجازي"، خلال حواره على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن أي خطر أو استغلال غير مشروع، وغير آمن وغير منضبط ومخالف لهذه التقنيات يمكن أن يهدد هذه الاستخدامات التكنولوجية.



وتابع، أن هذا العالم الرقمي به متغيرات كثيرة منها ظهور نوعية جديدة من الجرائم المستحدثة، وأصبحت التكنولوجيا "حاجة ببلاش كدا، فأي شخص لديه هاتف وشريحة إنترنت بإمكانه القيام بأي جريمة سب أو قذف أو انتحال صفة، فضلًا عن أن هناك استخدام للتكنولوجيا في التنمر والتحرش الإلكتروني، ولذا تم إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".



وشدد، على أن كافة وكالات الاستخبارات العالمية، والتنظيمات الإرهابية تتنافس في إستخدام شبكة الإنترنت والسوشيال ميديا من خلال حرب المعلومات واستخامها لإستهاف العديد من المواطنين والوقيعة بين الشعب، واتخاذ كافة الإجراءات الإجرامية، مؤكدًا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعيد الإنضباط في شارع الفضاء الإلكتروني المصري.

