وزير التعليم: الكتب الخارجية غير شرعية.. ولن نرخصها في النظام الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الكتب الخارجية غير شرعية وناشروها يرتزقون منها، ولن يرخصوها في نظام التعليم الجديد.



ونصح "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، أولياء الأمور بتوفير أموالهم وعدم شراء الكتب الخارجية، متابعًا: "مافيش أي حاجة تلوي دراعكوا بيها، ولا داعي ولا فائدة من شراء الكتب الخارجية".



وتابع: "سمحنا لناشري الكتب الخارجية بعمل وسائل مساعدة فقط بالاشتراك معنا في تأليفها وترخيصها مع حفظ حقوق الملكية الفكرية للوزارة، ولا نريد صناعة الكتب الخارجية، وإما أن يشتركوا معنا لإفادة الطلاب وإلا سيصبح عملهم غير قانوني".

