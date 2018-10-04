أردوغان: سأدرس إجراء استفتاء على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه سيدرس إجراء استفتاء على مسعى بلاده المعطل منذ فترة طويلة للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، ملمحا إلى استيائه من عملية يقول إنها ترجع إلى التحيز ضد المسلمين.

ومن الممكن أن يضع الاستفتاء على الاستمرار في ترشح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي نهاية لمفاوضات الانضمام التي بدأت عام 2005 ويزيد ابتعاد تركيا عن الغرب، كما نقلت وكالة "رويترز".





وتوجه الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا، انتقادات لتركيا وأردوغان منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في البلاد عام 2016 والتي تلتها حملة زجت السلطات خلالها بأكثر من 100 ألف شخص في السجون وأغلق العديد من الوسائل الإعلامية.





وعبر أردوغان عن غضبه مما يعتبره تقصيرا من الغرب في دعمه.





وقال الرئيس التركي اليوم إنه أن سيبحث مع زملائه اتخاذ خطوة الاستفتاء.





وقال في منتدى باسطنبول: "نحن في 2018 ولا يزالون يبقوننا في حالة انتظار… يمكن لنا أن نذهب لواحد وثمانين مليون شخص ونرى القرار الذي سيتخذونه" في إشارة إلى الناخبين الأتراك.





وأضاف أنه إذا جرى اتخاذ قرار الاستفتاء فقد تتخذ الإجراءات "على الفور".





ويتهم أردوغان منذ فترة طويلة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإضمار مشاعر مناهضة للمسلمين، قائلا إن التكتل قلق من احتمال وجود دولة مسلمة بين أعضائه.