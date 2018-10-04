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ألمانيا وبريطانيا تعتزمان تعزيز العلاقات العسكرية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:50 م
ألمانيا وبريطانيا تعتزمان تعزيز العلاقات العسكرية
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وكالات
 
تعتزم كل من ألمانيا وبريطانيا، العضوتان بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، تعزيز التعاون العسكري فيما بينهما.



ومن المنتظر أن يوقع كل من وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين ونظيرها البريطاني جيفين ويليامسون، في العاشرة من صباح غد الجمعة، على "بيان الرؤية المشتركة" بشأن التعاون الثنائي العسكري بين البلدين.




ويزور الوزيران كتيبة الرواد المدرعة 130 بمدينة ميندن، في ولاية شمال الراين ويستفالليا غربي ألمانيا، واللواء المدرع 21 في أوجوستدورف بذات الولاية، حيث توثقت هناك بين كل من القوات المسلحة البريطانية والألمانية عرى التعاون الوطيد منذ عدة أعوام.


وسوف ينتشر جنود ألمان وبريطانيون على جسر عائم أطلق عليه "أمفيبي إم، 3" فوق نهر الفيزر.



وقال الجيش الألماني اليوم الخميس، إن القدرة على إقامة معبر مائي بهذه الطريقة هو أمر فريد من نوعه في كل من حلف الناتو وفي أوروبا أيضاً.




ويعد هذا الأمر أيضاً، تعبيراً عن قدرة الأوروبيين على تحضير قوات أعلى قدرة لصالح الحلف.
المزيد عن: تعزيز بريطانيا العلاقات العسكرية ألمانيا
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