"جولدن سيتى": تسليم وحدات الصيادلة بداية 2020





قالت الدكتورة نرمين الكراني نائب رئيس مجلس إدارة شركة جولدن سيتي للتنمية العقارية والمقاولات، إن تصدير العقار مسألة حياة أو موت، وهو يفتح أسواق جديدة ويوفر عملة صعبة ويرفع القدرة الشرائية، والبيع لأجانب هو تطور مهم يخدم القطاع العقاري بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام.

وأضافت نائب رئيس مجلس إدارة جولدن سيتي، أن المشاركة في المعارض الدولية مثل معرض سيتي سكيب المقام حالياً في دبي يعزز من قوة القطاع ويمنحه القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات فى المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة بالإضافة إلى أن المشاركة فى هذه المعارض يدعم مبادرة الدولة فى الاتجاة لتصدير العقار.

وأوضحت نائب رئيس مجلس إدارة جولدن سيتي، أن دعم الحكومة ومشاركتها فى هذه المعارض يعطى قوة أكبر للقطاع العقاري ويعكس التكامل في التنمية العقارية بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص، بما يدعم ثقة المستثمر في دخول السوق المصري ويعطى له الأمان والثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت الكراني، إلى أن شركة جولدن سيتي بدأت كأحد الشركات الصغيرة الناشئة ومع الوقت بدأت تكبر مع الطفرة الكبيرة التى شهدها السوق العقاري خلال السنوات الماضية، مع بداية تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وإطلاق المشروعات القومية ، حتى اصبحنا حالياً من الشركات المتوسطة ونسعى لأن نكون من أكبر المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: تجاوزت استثمارتنا حالياً المليار جنيه في مشروعين أحداهما بواحة مدينة نصر، كومبوند هارمونى تاون، وهو أول كمبوند مغلق بمدينة نصر يتضمن عدد من المبانى الذكية الصديقة للبيئة ويتوافر بها كافة الخدمات، التى يحتاجها قاطنى الكمبوند، و من أبرز عملائنا في هذا المشروع نادى صيادلة مصر حاجزين 11 برج حوالي 561 وحدة والعلاقة بينا طيبة وهو مايرفع مستوى المكان حيث ان كافة الحاجزين من الصيادلة، مؤكدة أن تسليم الوحدات مع بداية 2020 والمشروع يضم حوالي 1000 وحدة.

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة جولدن سيتي، أن المشروع الثاني للشركة قرية سياحية بالغردقة "هارموني باي" قبل الجونة بخمسة كيلو مترات فى حي الوزراء، ونحن منتظرين ان يتم الانتهاء من المشروع بالكامل ثم سيتم طرحها جاهزة للتسليم الفوري، وهو مكون من فيلات وشاليهات ووحدات فندقية لاجتذاب المستثمر الأجنبي للمساهمة فى تصدير العقار المصري.