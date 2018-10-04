عمرو عبدالحميد: عدم معرفة الأطفال شيئًا عن حرب أكتوبر "مصيبة"

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن مشهد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي باقة ورد على النصب التذكاري للجندي المجهول يرسخ شعور الانتماء والعرفان لهؤلاء الأبطال الذي ضحوا بحياتهم من أجل مصر.



وأضاف في برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد: "كل البلاد لهم تلك العادة، وأنا عشت في روسيا سنوات، وفي 9 مايو يحدث احتفالًا بالنصر الروسي، فالأطفال يمنحون أبطال الحرب باقة ورود، وكل ساحة في كل مدينة وقرية يوجد نصبًا تذكاريًا لأبطال روسيا في الحرب العالمية الثانية".



وتابع: "نتمنى كل عام في 6 أكتوبر، نجد احتفالات بالشهداء من كل مواطن مصري ومحافظ ومسؤول، وألا يقتصر الأمر على باقة الورد للرئيس السيسي"، منوهًا: "عدم معرفة الأطفال شيئًا عن حرب أكتوبر مصيبة".