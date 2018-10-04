داعش يطلب فدية للإفراج عن مختطفات السويداء

كشفت مصادر في المعارضة السورية عن أن تنظيم داعش الإرهابي، وافق على إطلاق سراح مختطفي محافظة السويداء مقابل فدية مالية .







وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، لوكالة الأنباء الألمانية إن " تنظيم داعش طلب مبلغ مليون دولار عن كل مختطف وعددهم 22 امرأة و8 أطفال إضافة إلى الإفراج عن نساء معتقلات لدى النظام السوري".







وكان تنظيم داعش أعلن أول أمس الثلاثاء عن قتل المختطفة ثريا أبو عمار وهي إحدى المختطفات.