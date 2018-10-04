ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في استقبال بعثة الزمالك "فيديو"

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:46 م
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في استقبال بعثة الزمالك فيديو
طباعة
محمد مرعي
 

يستعد مسؤلو اتحاد كرة القدم السعودي وإدارة نادي الهلال، لاستقبال بعثة الفريق الأول بنادي الزمالك، في مطار الرياض قبل القمة المنتظرة بين الزمالك والهلال يوم السبت المقبل في السوبر المصري السعودي.

 

 

ووصل قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي وأعضاء مجلس الإدارة، بجانب رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل وأعضاء مجلس الإدارة إلي قاعة كبار الزوار لاستقبال بعثة فريق الزمالك.

المزيد عن: كورة رياضة رئيس الاتحاد السعودي الهلال الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
0
x
18:55
2
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
3
x
18:55
1
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
0
x
21:00
0
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
0
x
21:00
0
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
الفتح
2
x
17:05
0
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 9:00:01 PM