رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في استقبال بعثة الزمالك "فيديو"

يستعد مسؤلو اتحاد كرة القدم السعودي وإدارة نادي الهلال، لاستقبال بعثة الفريق الأول بنادي الزمالك، في مطار الرياض قبل القمة المنتظرة بين الزمالك والهلال يوم السبت المقبل في السوبر المصري السعودي.

ووصل قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي وأعضاء مجلس الإدارة، بجانب رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل وأعضاء مجلس الإدارة إلي قاعة كبار الزوار لاستقبال بعثة فريق الزمالك.