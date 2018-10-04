"الصحفيين" والشباب والرياضة تكرمان أبطال حرب أكتوبر (صور)

تبادل نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدروع والتكريمات، في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.





جاء ذلك على هامش حفل نظمته لجنة النشاط بالنقابة، برئاسة حسين الزناتي، لأوركسترا الشباب والرياضة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، على مسرح النقابة، كما كرمت النقابة والوزارة أبطال حرب أكتوبر وشهدائها الراحلين، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين الذين قاموا بتغطية الحرب كمراسلين عسكريين، والمصورين الصحفيين خلال الحرب.





ويأتي الحفل بالتعاون بين النقابة ووزارة الشباب والرياضة، وذلك الخميس اليوم، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، بالإضافة إلى مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.





كما شارك بالحفل السفير محمد أحمد إسماعيل نجل المشير محمد إسماعيل، والكاتب الصحفي والمراسل في حرب أكتوبر عبده مباشر، والكاتبة الصحفية ماجدة الجندي قرينة الأديب والمراسل العسكري جمال الغيطاني، والمصور الصحفي شيرين مصطفى شوقي نجل المصور الراحل في حرب أكتوبر مصطفى شوقي.



