تاريخ مواجهات الأهلي ضد الترسانة في كأس مصر (حقائق وأرقام)





أجريت اليوم الخميس، قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وأسفرت عن مواجهة قوية بين الأهلي وفريق الترسانة، وستقام المباراة بينهما في تمام الخامسة مساءًا، يوم 10 أكتوبر الجاري، على إستاد "السلام".

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الأهلي مع الترسانة في بطولة كأس مصر:-

- تقابل الأهلي مع الترسانة في 103 مباراة ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، فاز المارد الأحمر في 73 مباراة، مقابل 12 انتصارات للشواكيش، بينما حسم التعادل نتيجة 18 مباراة بينهما.

- أول مباراة جمعت الأهلي مع الترسانة كانت في نصف نهائي كأس مصر موسم 1930-1931، وفاز المارد الأحمر 3-2، بينما أول مباراة جمعت الفريقين بالدوري كانت في موسم 1948-1949 وانتهت بالتعادل 2-2

- تقابل الأهلي مع الترسانة في بطولة كأس مصر 17 مرة، حقق المارد الأحمر الفوز في 14 مباراة، وخسر مباراتين، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

- سجل لاعبو الأهلي 38 هدفًا خلال المواجهات ضد الترسانة في كأس مصر، بينما استقبلت شباك الأحمر 12 هدف فقط.

- لم يتقابل الأهلي مع الترسانة في كأس مصر منذ موسم 1995-1996، حيث ترجع اخر مواجهة جمعت الفريقين بالبطولة إلي 28 يناير 1996 وفاز المارد الأحمر 4-2.

- تقابل الأهلي مع الترسانة 3 مرات في نهائي كأس مصر وفاز بها جميعًا، الاولي كانت موسم 1949-1950 وفاز الأحمر 6-0، الثانية كانت في موسم 1955-1956 وفاز 1-0، والثالثة في موسم 1965 – 1966 وفاز 1-0.

- جاءت نتائج مواجهات الأهلي ضد الترسانة في كأس مصر كالتالي:-





1930/1931: الأهلي 3 – 2 الترسانة (نصف النهائي)

1934/1935: الأهلي 2 – 0 الترسانة ( ربع النهائي)

1946/1947: الأهلي 3 – 1 الترسانة (الدور الاول)

1949/1950: الأهلي 6 – 0 الترسانة (النهائي)

1952/1953: الأهلي 3 – 0 الترسانة (الدور الأول)

19551956: الأهلي 1 – 0 الترسانة ( النهائي)

1958/1959: الاهلي 2 – 1 الترسانة (نصف النهائي)

1960/1961: الأهلي 2 – 0 الترسانة (ربع النهائي)

1961/1962: الأهلي 0 – 4 الترسانة (الدور الاول)

1965/1966: الأهلي 1 – 0 الترسانة ( النهائي)

1966/1967: الأهلي 0 – 2 الترسانة (نصف النهائي)

1977/1978: الأهلي 3 – 0 الترسانة (الدور الاول)

1982/1983: الأهلي 5 – 0 الترسانة (ربع النهائي)

1984/1985: الأهلي 1- 0 الترسانة (نصف النهائي)

1988/1989: الأهلي 2 – 0 الترسانة (نصف النهائي)

1991/1992: الأهلي 0 – 0 (4-3 ض.ج) الترسانة (ربع النهائي)