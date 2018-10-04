البورصة السعودية تحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

صعد المؤشر العام للسوق السعودي- تاسي، بنهاية الأسبوع الجاري، اليوم الخميس، مواصلا الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.





وصعد "تاسي" بنسبة 1.2%، بما يعادل 130.37 نقطة، عند مستوى 7997.6 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 7898.68 نقطة.





وارتفعت القيمة السوقية لأسهم "تاسي" بمقدار 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، لتصل إلى 1.897 تريليون ريال (506.05 مليار دولار)، بنهاية الأسبوع.





وشهد السوق ارتفاع 15 قطاعا، ليتصدر قائمة المكاسب الطاقة بنسبة 5.9%، ثم الإعلام والمواد الأساسية بنحو 1.8%.





في حين تراجعت 5 قطاعات، تصدرها إنتاج الأغذية بنسبة 0.9%، تلاه تجزئة السلع بنسبة 0.7%، ثم الخدمات الاستهلاكية بمقدار 0.6%.





والجدير بالذكر، أن قطاعي البنوك والاتصالات الرئيسيين، ارتفاعا بنسبة 1.3%، و0.1% على الترتيب.





وارتفعت قيمة تداولات "تاسي" خلال الأسبوع بنسبة 70.3%، لتصل إلى 15.12 مليار ريال (4.03 مليار دولار)، مقارنة بالأسبوع الماضي.





كما زادت كميات التداول بنسبة 50.19%، لتسجل 607.9 مليون سهم مقارنة بالأسبوع السابق عند 404.7 مليون سهم.





وصعد متوسط قيمة التداول خلال الأسبوع إلى 3.02 مليار ريال (806.6 مليون دولار) مقارنة مع 1.78 مليار ريال (473.6 مليون دولار) خلال الأسبوع السابق.





وبالمثل ارتفع متوسط كمية التداول لنحو 121.6 مليون سهم، خلال الأسبوع الجاري، مقابل 80.9 مليون سهم الأسبوع الماضي.