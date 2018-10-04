مرسيدس بنز تطلق أول سياراتها الكهربائية بالكامل "EQC"

كشفت شركة مرسيدس بنز قبل نحو عامين عن نموذج سيارة EQC الكهربائية بشكل كامل، وقد كشفت عن بعض تفاصيل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة في معرض ستوكهولم في السويد الشهر الماضي، لكنها الآن أعلنت عن السيارة بشكل كامل في معرض السيارات في باريس Paris Motor Show 2018.





وتأتي سيارة مرسيدس الجديدة مع بطارية ليثيوم أيون بقدرة 80 كيلو واط / ساعة تمكنها من السير حتى 450 كم على شحنة واحدة بحسب قياسات الاتحاد الأوروبي NEDC، وتصل قوة الدفع في السيارة إلى 300 كيلو واط مع عزم دوران يصل إلى 765 نانو متر.





وتصل سرعة EQC إلى 180 كم / ساعة كحد أقصى، وتستطيع الوصول إلى سرعة من 0 إلى 100 كم خلال 5.1 ثانية، وهي مدة قصيرة مقارنة مع إمكانيات السيارة.





وقد قامت مرسيدس بنز بإضافة ميزة OBC أو الشحن بالتبريد المائي للسيارة مع قدرة 7.4 كيلو واط، وهو ما يجعل بالإمكان شحنها من خلال مقابس الكهرباء المنزلية AC أو في محطات الشحن العامة. كما أضافت الشركة تقنية الشحن WallBox الخاصة بها، والتي تقدم سرعة كبيرة بالشحن تصل من 10% -80% خلال 40 دقيقة.





وتقدم مرسيدس بنز في مع EQC تصميم رياضي جذاب من الخارج ومريح ومميز من الداخل مع العديد من المزايا، مثل وجود منافذ USB عديدة، وأنظمة ملاحة ذكية لمساعدة السائق.



