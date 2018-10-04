سبق – السعودية | اختتام دورة تأهيل حكام الجمباز الوطنيين في الشرقية

الحكام الوطنيين









وقال "هنيدي" أن الدورة تناولت باليوم الأول شرح اللوائح العامة للقانون الدولي وجهاز الأرضي وحصان الحلق، مع التطبيق النظري والعملي لكليهما، وأعطت شرحًا للوائح العامة واللوائح الفنية للبطولات الداخلية، وفي يومها الثاني قدمت شرحًا للحركات الإجبارية لمرحلتي البراعم ولمرحلتي الأشبال والناشئين، وقبل الانتهاء من الدورة في يومها الأخير قدّم اختباريللنظري والعملي حتى يتم تسليم النتائج في نهاية الدورة.



وثمّن حكام المنطقة جهود الاتحاد السعودي للجمباز، ومعهد إعداد القادة؛ لإشرافه على الدورة، وللحكم الدولي زهير آل هنيدي؛ على تقديمه لها بمهنية عالية واحترافية، بالإضافة إلى تفاعله الإيجابي مع الحكام أثناء التدريب؛ حيث تولى المسؤولية الكاملة لتطوير هذه الرياضة والنهوض بمستواها على الصعيد الإقليمي والدولي لرفع علم المملكة عاليًا في المحافل العالمية وتحقيق انتصارات تضاف إلى السجل المشرف للرياضة السعودية في مختلف مجالاتها.



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وأقيمت الدورة في صالة الجمباز باستاد الأمير سعود بن جلوي بحي الراكة، وقدمها المحاضر والحكم الدولي زهير بن عبدالله آل هنيدي، لـ 16 من حكام الجمباز بالمنطقة، والتي انطلقت في يوم الأحد الماضي 30 سبتمبر 2018، واستمرت لمدة خمسة أيام.وقال "هنيدي" أن الدورة تناولت باليوم الأول شرح اللوائح العامة للقانون الدولي وجهاز الأرضي وحصان الحلق، مع التطبيق النظري والعملي لكليهما، وأعطت شرحًا للوائح العامة واللوائح الفنية للبطولات الداخلية، وفي يومها الثاني قدمت شرحًا للحركات الإجبارية لمرحلتي البراعم ولمرحلتي الأشبال والناشئين، وقبل الانتهاء من الدورة في يومها الأخير قدّم اختباريللنظري والعملي حتى يتم تسليم النتائج في نهاية الدورة.وثمّن حكام المنطقة جهود الاتحاد السعودي للجمباز، ومعهد إعداد القادة؛ لإشرافه على الدورة، وللحكم الدولي زهير آل هنيدي؛ على تقديمه لها بمهنية عالية واحترافية، بالإضافة إلى تفاعله الإيجابي مع الحكام أثناء التدريب؛ حيث تولى المسؤولية الكاملة لتطوير هذه الرياضة والنهوض بمستواها على الصعيد الإقليمي والدولي لرفع علم المملكة عاليًا في المحافل العالمية وتحقيق انتصارات تضاف إلى السجل المشرف للرياضة السعودية في مختلف مجالاتها.المصدر:- صحيفة سبق

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