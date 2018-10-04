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الرئيس اللبناني يطالب مجدداً بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:11 م
الرئيس اللبناني يطالب مجدداً بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم
الرئيس اللبناني
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وكالات
 
جدد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الخميس، موقف لبنان الداعي إلى عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم.

وأكد عون أن "مجموعات منهم تترك تباعاً لبنان، وعلى نحو اختياري بإشراف الأمن العام اللبناني، ومنذ بداية تنظيم قوافل العائدين، لم يتبلغ لبنان عن وقوع أي حوادث معهم بعد عودتهم".

وأعلن، في لقاء مع وفد برلماني بريطاني برئاسة السير هوجو سواير، في القصر الجمهوري في بعبدا، أن "الدولة اللبنانية لا تكره النازحين السوريين على العودة، بل تترك لهم حرية القرار، علماُ أن تداعيات النزوح السوري إلى لبنان تشعبت وأحدثت أضراراً جسيمة في مختلف الميادين".

وشدد الرئيس اللبناني "على عدم جواز ربط عودة السوريين الطوعية والآمنة إلى بلادهم، بالوصول إلى حل سياسي قد يطول الاتفاق عليه".

ورحب عون برغبة الشركات البريطانية بالاستثمار في لبنان، مؤكداً على أن هذه الشركات ستجد مجالات عدة للاستثمار، وفرصاً إضافية من خلال الخطة الاقتصادية الوطنية.
المزيد عن: يجدد عون عودة طلب بلادهم السوريين الرئيس اللبناني
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