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اليوم - السعودية| "البلدية" تعتمد مشروع "ضاحية هجر" بالأحساء

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:28 م
اليوم - السعودية| البلدية تعتمد مشروع ضاحية هجر بالأحساء
الاحساء
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الفجر السعودي
 
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اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، مشروع تطوير "ضاحية هجر" بالأحساء بكلفة إجمالية بلغت 20 مليون ريال كمرحلة أولى، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع خلال 24 شهرًا.

المصدر:- صحيفة اليوم
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