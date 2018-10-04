اليوم - السعودية| "البلدية" تعتمد مشروع "ضاحية هجر" بالأحساء

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اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، مشروع تطوير "ضاحية هجر" بالأحساء بكلفة إجمالية بلغت 20 مليون ريال كمرحلة أولى، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع خلال 24 شهرًا.



المصدر:- صحيفة اليوم

