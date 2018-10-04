اليوم - السعودية| "البلدية" تعتمد مشروع "ضاحية هجر" بالأحساء
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:28 مالفجر السعودي
تقدم صحيفة اليوم كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، مشروع تطوير "ضاحية هجر" بالأحساء بكلفة إجمالية بلغت 20 مليون ريال كمرحلة أولى، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع خلال 24 شهرًا.
المصدر:- صحيفة اليوم
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، مشروع تطوير "ضاحية هجر" بالأحساء بكلفة إجمالية بلغت 20 مليون ريال كمرحلة أولى، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع خلال 24 شهرًا.
المصدر:- صحيفة اليوم
المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم الاحساء اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية