بمناسبة نصر أكتوبر.. تعرف على هدايا الدولة للمواطنين

مع استعداد المواطنين للاحتفال بمناسبة الذكري الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، قدمت الدولة العديد من الهدايا من بينها منح السجناء زيارة استثنائية، وإعلان وزارة القوى العاملة يوم السبت إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وترصد"الفجر"، خلال السطور التالية، أبرز الهدايا التي تقدمها الدولة للشعب بمناسبة نصر أكتوبر المجيد.

السبت إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، اعتبار السبت 6 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وجاء في القرار"أنه بالنسبة للعاملين الذين تكون راحتهم الإسبوعية يوم السبت يعتبر يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر أجازة لهم بأجر كامل".

وتابع القرار ، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذا الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

منح السجناء زيارة استثنائية

قرراللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، منح جميع السجناء "زيارة استثنائية واحدة فقط"، خلال الفترة من يوم 7 أكتوبر الجارى حتى 31 أكتوبر، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر ، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة.

فتح المتاحف العسكرية مجانا أمام الجمهور

وتتضمن خطط الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر العديد من الفعاليات على مستوى الجمهورية، تتضمن ندوات عامة وورش عمل وعروض جوية وفتح للمتاحف العسكرية مجانا أمام الجمهور، بالإضافة لبعض الفعاليات التى يحضرها كبار المسئولين في الدولة.

حزمة تيسيرات جديدة لأهالي شمال سيناء

وأعلنت محافظة شمال سيناء، عن حزمة جديدة من التيسيرات للمواطنين من أبناء المحافظة بمناسبة الذكري الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد. وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ، فتح محطة تموين السيارات (شمس) أمام السيارات الملاكي والتي تبدأ بأرقام فردية طوال أيام الأسبوع، ومحطتي قطامش والتعاون بالتبادل للسيارات الملاكي والتي تبدأ بأرقام زوجيه، لمدة 5 أيام في الأسبوع.

وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع لتموين السيارات الملاكي المرخصة خارج المحافظة والتروسيكل للتموين من محطة التعاون بالتبادل مع محطة قطامش، مع الالتزام بالقواعد المعمول بها سابقًا، بجانب إعادة تأهيل مختلف الشوارع، معلناً أنه "لا قيود علي دخول مواد البناء إلي محافظة شمال سيناء".