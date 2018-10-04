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ميناء دمياط يستقبل 3 ألاف طن من الأرز

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:23 م
ميناء دمياط يستقبل 3 ألاف طن من الأرز
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الفجر الاقتصادى
 
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة . بينما غادر 5 سفن بضائع عامة .

وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة ، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

وغادر عدد 896 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 49056 طن من البضائع العامة منها عدد 119 سيارة نقل محملة بـ 6118 طن قمح .

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178036، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97226 طنا .

كما استقبل الميناء عدد 3 قطار لنقل الغلال والحبوب . حيث وصل فى الساعه 0600 صباح أمس القطار رقم 2471 وقام بتحميل 1384 طن من القمح وغادر فى تمام الساعه 0900 من صباح نفس اليوم و وصل في الساعة 0030 صباح اليوم القطار رقم 2478 و قام بتحميل 1330 طن من القمح و غادر في تمام الساعة 0300 من صباح اليوم و وصل في الساعة 0300 صباح اليوم القطار رقم 2474 و قام بتحميل 1315 طن من القمح و غادر في تمام الساعة 0800 من صباح اليوم .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6520 طن ملح و 5200 طن يوريا و 6816 طن فوسفات و 1200 طن مولاس .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 237 حاوية مكافئة وحركة الوارد 187 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2067 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3061 طن أرز و 7844 طن ذرة و 11551 طن حديد و 9000 طن قمح و 5900 طن خردة و 1704 طن عدس .
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