كارتيرون يحاضر لاعبي الأهلي قبل المران





عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.





وحرص كارتيرون خلال هذه المحاضرة على الحديث مع لاعبيه على أهمية المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري، وتحقيق الفوز فيها، وغلق صفحة الملف الإفريقي.





ويستعد الأهلي لمواجخة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.



