تنفيذ 24 قرارا إزالة أراضي أملاك الدولة في السويس (صور)

شنت مديرية أمن السويس، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة أرض اللاجون بحي الجناين، ضمن الموجة 11 التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأراضي ملك الدولة.



ونفذت الحملة، 24 قرارًا إزالة بمساحة إجمالية 66 ألف متر، و150 مترًا أعمدة خرسانية، ومباني بالطوب بمنطقة اللاجون بحي الجناين، وذلك في إطار اليوم الثاني للموجة الـ11 من إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وتنفيذ 3 قرارات أخرى لإزالة 3 تعديات على طريق ترعة السويس بحي الأربعين والجناين بمساحة 105 متر.



وشدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على الجهات المعنية باستمرار الحملات لإزالة التعديات وتنفيذ القانون.



شارك في الحملة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس واللواء محمد عبد المنتصر نائب مدير الامن وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وقوات من الجيش الثالث الميداني ومساعدي مدير الامن وسمير سعيد رئيس حي الجناين وشرطة المرافق والادارات الهندسية.