سيارات الـ SUV تسيطر على معرض باريس

سيطرت السيارات الرايضية متعددة الأغراض "SUV"، على معرض باريس الدولي للسيارات، فلم يفتقر المعرض لظهور الموديلات الاخرى ولكن لم تنل استحواذ مثل هذه السيارات.





ويظهر هذا الاتجاه على جميع أنواع السيارات؛ ففي الدوري الفاخر تظهر بي إم دبليو ومرسيدس بالنسخ الجديدة من X5 و GLE، وفي الفئة المتوسطة أرسلت سيات Taracco كأول سيارة SUV إسبانية بسبعة مقاعد، كما تظهر في فئة السيارات المدمجة سيارة ستروين C5 Aircross.





وتظهر تقنيات الدفع البديل أيضا في هذه الفئة من السيارات بداية من الدفع الهجين التقليدي مثل سيارة تويوتا RAV-4 وهوندا CR-V، وكذلك الموديلات الهجين Plug-in من سيارات مثل بي إم دبليو ومرسيدس X5 وGLE وستروين وبيجو C5 Aircross و 5008 ورينو Captur.





ومن السيارات التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص بين أروقة معرض باريس سيارة أودي e-Tron وسيارة مرسيدس EQC، ومع مدى سير يصل إلى 400 كلم جاءت كلا من كيا e-Niro وDS3 Crossback، التي تدخل التاريخ بوصفها أول سيارة كهربائية بالكامل من مجموعة بي أس إيه.



