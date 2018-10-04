تحديث "Windows 10 October Update" متوفر الآن بشكل رسمي

في الحدث الذي قامت فيه شركة مايكروسوفت بالإعلان عن أحدث أجهزتها، قامت الشركة كذلك بالإعلان عن التوافر الفوري لتحديث Windows 10 October 2018. إنه التحديث الرئيسي السادس الذي يصل إلى نظام Windows 10 بعد التحديثات November Update و Anniversary Update و Creators Update و Fall Creators Update و April 2018 Update.





هذا التحديث الرئيسي الجديد من شركة مايكروسوفت لنظام Windows 10 يجلب معه مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك الوضع الليلي لبرنامج File Explorer، وحافظة تستند على السحابة، فضلا عن نظام جديد لتسجيل الدخول إلى الويب، ونظام آخر لتسريع عملية تسجيل الدخول.





بالإضافة إلى ذلك، سيسمح لك تطبيق Your Phone بإرسال الرسائل النصية على هاتفك الأندرويد إنطلاقًا من الحاسوب الخاص بك، ومشاهدة الصور التي قمت بإلتقاطها بإستخدام هاتفك على الحاسوب. إذا قمت بتثبيت Microsoft Launcher على هاتف الأندرويد الخاص بك، فسوف يكون بإمكانك الآن الوصول إلى مخططك الزمني "Timeline" والذي يعد طريقة جديدة لتتبع ما تعمل عليه وموعده. وتقوم شركة مايكروسوفت أيضًا بإنشاء إضافة Timeline للمتصفحين Google Chrome و Firefox. وإذا كنت تملك جهاز iOS، فسوف يسمح لك تطبيق Your Phone فقط بإرسال صفحات الويب التي يتم عرضها على المتصفح Microsoft Edge في حاسوبك.





وبالحديث عن المتصفح Microsoft Edge، فسوق يحصل على قاموس لا يتطلب إتصال بالإنترنت، وأدوات نحوية وأدوات تعلم في وضع القراءة، فضلا عن ميزة Line Focus والتي تسلط الضوء على واحد إلى خمسة أسطر في الصفحات الطويلة لتسهيل القراءة.





ثم هناك ميزات جديدة لمنصة الواقع المختلط Windows Mixed Reality أيضًا، وميزات محسنة للذكاء الإصطناعي، فضلا عن ميزات 3D لحزمة Office. وأخيرًا، تطبيق لوحة المفاتيح SwiftKey متاح الآن كلوحة مفاتيح إفتراضية.



