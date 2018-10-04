ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس البنك الإسلامي للتنمية: مصر دولة كبيرة وبها مؤهلات لإنشاء مكتب إقليمي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:04 م
رئيس البنك الإسلامي للتنمية: مصر دولة كبيرة وبها مؤهلات لإنشاء مكتب إقليمي
الدكتور بندر حجار - رئيس بنك الإسلامي للتنمية
طباعة
يحي حلمي
 
وجه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على دعوته له لتوقيع اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي بالقاهرة؛ لتقديم خدمات البنك في ٦ دول بالإضافة إلى مصر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء، على هامش توقيع الاتفاقية، أن الدول هي السودان والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطته لتحقيق "اللامركزية"، لا سيما وأن البنك يقوم بتقديم الخدمة لمليار وستمائة مليون مواطن في 57 دولة "أعضاء بالبنك" ويسعى إلى منح صلاحيات أوسع لبعض مراكزه الإقليمية.

وأضاف أن سبب اختيار مصر هو الموقع الجغرافي فلديها اقتصاديين وعلماء كما أنها دولة كبيرة ولديها عوامل تؤهلها لذلك.

ولفت إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين إداراة البنك ومصر؛ لتفعيل دور البنك وخططه، مشيدًا بالتقدم الاقتصادي، والتيسييرات الاستثمارية التي قدمتها مصر مؤخرا لتشجيع الاستثمار، وجذب المشروعات.
المزيد عن: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس الوزراء رئيس البنك الإسلامي للتنمية البنك الإسلامي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
21:00
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
مول فيدي - المجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 2:30:18 PM