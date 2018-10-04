رئيس البنك الإسلامي للتنمية: مصر دولة كبيرة وبها مؤهلات لإنشاء مكتب إقليمي

وجه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على دعوته له لتوقيع اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي بالقاهرة؛ لتقديم خدمات البنك في ٦ دول بالإضافة إلى مصر.





وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء، على هامش توقيع الاتفاقية، أن الدول هي السودان والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق.





وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطته لتحقيق "اللامركزية"، لا سيما وأن البنك يقوم بتقديم الخدمة لمليار وستمائة مليون مواطن في 57 دولة "أعضاء بالبنك" ويسعى إلى منح صلاحيات أوسع لبعض مراكزه الإقليمية.





وأضاف أن سبب اختيار مصر هو الموقع الجغرافي فلديها اقتصاديين وعلماء كما أنها دولة كبيرة ولديها عوامل تؤهلها لذلك.



