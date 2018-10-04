الإمام الأكبر يعزي إندونيسيا في ضحايا تسونامي

أعرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن صادق تعاطفه وكامل دعمه للشعب الإندونيسي الشقيق في مواجهة ما خلفه الزلزال والتسونامي، اللذان ضربا جزيرة سولاويسي، يوم الجمعة الماضي، من خسائر مادية جسيمة ومعاناة إنسانية قاسية، طالت آلاف الأسر، وألحقت دمارًا واسعًا بالمباني والمنشآت.





وأكد بحسب بيان اليوم، ثقته في قدرة الحكومة والشعب الإندونيسي على مواجهة تلك المحنة، وتخفيف آلام الضحايا والمشردين في المناطق والقرى المنكوبة، موضحًا أن هذا الشعب الأصيل عُرف على الدوام بالإيمان، والوَحدة، والعدالة الاجتماعية، والإنسانية، وهي المبادئ التي اتخذتها إندونيسيا قيمًا عُليا استمدت منها دستورها.



