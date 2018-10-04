الإمام الأكبر يعزي إندونيسيا في ضحايا تسونامي
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:50 ممحمود الجلاد
أعرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن صادق تعاطفه وكامل دعمه للشعب الإندونيسي الشقيق في مواجهة ما خلفه الزلزال والتسونامي، اللذان ضربا جزيرة سولاويسي، يوم الجمعة الماضي، من خسائر مادية جسيمة ومعاناة إنسانية قاسية، طالت آلاف الأسر، وألحقت دمارًا واسعًا بالمباني والمنشآت.
وأكد بحسب بيان اليوم، ثقته في قدرة الحكومة والشعب الإندونيسي على مواجهة تلك المحنة، وتخفيف آلام الضحايا والمشردين في المناطق والقرى المنكوبة، موضحًا أن هذا الشعب الأصيل عُرف على الدوام بالإيمان، والوَحدة، والعدالة الاجتماعية، والإنسانية، وهي المبادئ التي اتخذتها إندونيسيا قيمًا عُليا استمدت منها دستورها.
وتقدم بخالص المواساة والتعازي لإخوته وأبنائه الإندونيسيين، ممن فقدوا أحد أحبتهم أو تقطعت السبل بينهم وبين ذويهم أو دمرت منازلهم وقراهم، متضرعًا إلى المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويرد المفقودين إلى أحبتهم سالمين، وأن يرزق إندونيسيا وشعبها العزيمة والقوة لإعادة بناء ما دُمر أو تضرر من مبانٍ ومنشآت.
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