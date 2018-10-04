"تروكولر" ينافس "واتسآب" بإطلاق هذه الخدمة!

قرر تطبيق تروكولر منافسة واتسآب عن طريق إطلاقه خدمة دردشة جديدة خاصة به تسمى "Truecaller Chat"، وفقا لما نشره موقع TOI الهندي.





وقال "تروكولر": "بهدف جعل التواصل أكثر أمانًا ومنع نشر الأخبار المزيفة، ستسمح المنصة الجديدة للمستخدمين بالتبليغ عن الروابط، وضمان عدم تداول الأخبار المزيفة بدون تحديد المستخدمين"، حيث تتيح خدمة Truecaller Chat للمستخدمين وضع علامة على روابط مواقع الويب كرسائل غير مرغوب فيها إذا كانوا يشكون في أنها تحتوى على معلومات غير صحيحة، مما يساعد المستخدمين في ذلك على تقديم فكرة أكثر دقة عن المعلومات الخاطئة.



