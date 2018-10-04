أمريكا: لن نرضخ للترهيب في بحر الصين الجنوبي

في تصعيد للانتقادات الأمريكية للسياسات الصينية في جميع أنحاء العالم، سيوجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، تحذيراً صريحاً، اليوم الخميس لبكي، مفاده أن الولايات المتحدة لن ترضخ اما تراه ترهيباً صينياً في بحر الصين الجنوبي.

وسيلقي بنس كلمة في 11 صباحاً بالتوقيت المحلي، في معهد هدسون بواشنطن، يُرجح أن تزيد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، بعيداً عن النزاع التجاري الذي هيمن على حكم الرئيس دونالد ترامب، حتى الآن.

وفي مقتطفات من الكلمة اطلعت عليها رويترز، سيشير بنس إلى واقعة كانت المدمرة الأمريكية (ديكاتور) تبحر خلالها على مسافة 12 ميلاً بحرياً من جزيرتي غافن وجونسون في منطقة جزر سبراتلي، الأحد الماضي.

وسيقول بنس، إن "زورقاً تابعاً للبحرية الصينية اقترب ليصبح على مسافة أمتار من المدمرة الأمريكية أثناء ممارستها حق حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، ما أجبر سفينتنا على المراوغة بسرعة لتفادي الاصطدام".

وسيضيف بنس "رغم هذه المضايقات المتهورة ستواصل البحرية الأمريكية التحليق، والإبحار، والعمل أين ما يسمح القانون الدولي، وبحسب ما تتطلب مصالحنا القومية. ولن نرضخ للترهيب. ولن نتراجع".

وكانت العملية أحدث محاولة للتصدي لما تصفه واشنطن بمساعي بكين لتقييد حرية الملاحة في المياه الاستراتيجية، أين تعمل بحريات الصين واليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية، أن "سفينة بحرية صينية أرسلت لتحذير السفينة الأمريكية ومطالبتها بالمغادرة ولتأكيد أن لبكين سيادة لا تقبل المنازعة على جزر بحر الصين الجنوبي والمياه المحيطة بها".

وسيتهم بنس الحزب الشيوعي الصيني بإقناع ثلاث دول من أمريكا اللاتينية بقطع العلاقات مع تايوان والاعتراف ببكين.

وسيقول بنس: "هذه التحركات تهدد الاستقرار عبر مضيق تايوان والولايات المتحدة الأمريكية تدينها".